"Конечно, после такой игры много эмоций, потому что в последние 15 минут мы чрезвычайно прессинговали и провели достаточно хороший матч. Ребята сегодня молодцы. Надо готовиться к следующей игре, набираться сил и эмоций.

Ингулец – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Как долго давал бы результат "автобус" в обороне? Сколько было бы нужно, столько и делали. Конечно, мы понимали, что играем против Шахтера, одного из лидеров чемпионата. И нам нужно противодействовать такой команде. Это не был "автобус". Мы просто грамотно перекрывали их сильные стороны, чтобы противодействовать им.

Сейчас мы никого не будем ругать, потому что нужно посмотреть и нормально разобрать этот момент, а потом уже делать выводы. Конечно, стыдно быть не должно, но хотелось бы добиться лучшего результата. Ничего, результат со временем придет", – отметил Стронцицкий в эфире телеканалу Футбол.

Добавим, что Шахтер минимально победил Ингулец (1:0) и остался вторым в чемпионате – Динамо опережает "горняков" по дополнительным показателям.

Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ