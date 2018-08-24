Олімпік – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Олімпік на своєму полі приймає Шахтар в рамках 6-го туру УПЛ. Анонс та прогноз матчу читайте на Футбол 24.

Олімпік – Шахтар

24 серпня, 19:00, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Дмитро Кутаков (Київська обл.)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олімпік, не дивлячись на суттєві зміни у складі порівняно з попереднім сезоном, в останніх п'яти турах не знав поразок, оступившись лише на старті у грі проти міцного Чорноморця. Команда Романа Санжара проявила себе вольовою та бойовитою командою, яка може вигризти очки у, здавалося б, програних матчах, хоча з кожним туром результативність "олімпійців" падає – від 2:2 із Карпатами до 0:0 із Зорею. Втім, навряд чи це все має значення, коли в тебе гра проти Шахтаря – тут статистика не товариш. Олімпіку доведеться напружити всі резерви, щоб дати гідний бій чемпіону, однак їх все одно може бути замало.

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Шахтар швидко оговтався після поразки від Динамо та продовжив методичний набір очок у всіх матчах. Правда, суперники у команди Паулу Фонсеки, який недавно "відкатав" сотий матч біля керма донеччан, були зовсім слабенькими – Арсенал-Київ, Львів та розібрана Ворскла. Втім, остання у Харкові виграла перший тайм – і зробила це настільки впевнено, що кінцевий розгром з рахунком 4:1 змусив деяких журналістів засумніватися у "спортивності" провалу полтавців. Так чи інакше, а Шахтар на ходу, що є дуже гарним фактом за кілька тижнів до старту в Лізі чемпіонів. Правда, Романа Санжара ця обставина зовсім не радує.

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Кадрова ситуація Олімпіка перед матчем не є райдужною. Від травми продовжує відновлюватись Євген Цимбалюк, а Сергій Вакуленко не зможе допомогти через орендні умови – футболіст належить Шахтарю. У "гірників" же все стабільно: травми заліковують Оларенваджу Кайоде, Іван Ордець та Дентіньйо, однак до тренувань повернувся Фернандо. Інші футболісти готувалися до матчу у штатному режимі.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Шахтар

Олімпік: Кринський, Є. Пасіч, Кравченко, Гришко, Зубейко, Морозенко, Кольцов, Балашов, Сондей, Ксьонз, Дєгтярьов

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Ракицький, Крівцов, Данченко, Степаненко, Патрік, Нем, Тайсон, Марлос, Мораєс