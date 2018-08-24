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Сондей: В матче против Шахтера будем рассчитывать на контратаки

17:44 14 Читати українською
Сондей: В матче против Шахтера будем рассчитывать на контратаки
Иван Сондей / фото ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Иван Сондей поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ против Шахтера.

"В первую очередь, отдадим инициативу Шахтеру, а сами будем искать шансы в контратаках.

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Нужно играть компактно во всех линиях, в обороне, не давать пространства в середине поля. Там очень квалифицированные футболисты, они могу воспользоваться мячом как надо", – рассказал Сондей телеканалу Футбол.

Матч Олимпик – Шахтер состоится в Киеве, 24 августа. Начало игры в 19:00. Текстовая онлайн-трансляция поединка на сайте "Футбол 24".

Олимпик – Шахтер: анонс матча УПЛ

Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

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