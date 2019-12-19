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Сон вчетверте став найкращим гравцем року в Південній Кореї

15:40 127 Читать на русском
Сон вчетверте став найкращим гравцем року в Південній Кореї
Хин Мін Сон

Форвард Тоттенхема Хин Мін Сон знову отримав престижну нагороду на батьківщині.

Корейська футбольна асоціація назвала Хин Мін Сона найкращим гравцем країни у 2019 році. Форвард разом з Тоттенхемом сенсаційно добрався до фіналу Ліги чемпіонів і забив 23 голи в усіх турнірах за клуб і збірну.

Феєричне соло Сона у стилі Мессі та Марадони – форвард Тоттенхема забив найкращий гол у кар'єрі

Це вже четверта аналогічна нагорода для Сона – раніше він ставав найкращим футболістом Південної Кореї у 2013, 2014 та 2017 роках.

Також у 2019-му Сон став найкращим гравцем Азії за межами континенту. У цьому сезоні АПЛ він забив 5 голів і віддав 8 результативних передач.

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Теги
Англія Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем Південна Корея Південна Корея
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