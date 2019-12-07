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Феєричне соло Сона у стилі Мессі та Марадони – форвард Тоттенхема забив найкращий гол у кар'єрі

22:08 107 Читать на русском
Феєричне соло Сона у стилі Мессі та Марадони – форвард Тоттенхема забив найкращий гол у кар'єрі
Сон Хин Мін / ВВС

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін забив один з найкрасивіших голів сезону в АПЛ.

5’ Харрі Кейн
9’ Лукас Моура
32’ Сон Хин Мін
54’ Харрі Кейн
74’ Мусса Сіссоко
 
5’ Харрі Кейн
9’ Лукас Моура
32’ Сон Хин Мін
54’ Харрі Кейн
74’ Мусса Сіссоко

На 32-й хвилині домашнього матчу проти Бернлі він створив справжній шедевр – кореєць підхопив м'яч на власній половині поля, втік від трьох гравців суперника, обіграв ще двох і елегантно перекинув голкіпера Ніка Поупа, зробивши рахунок 3:0. Також у цьому матчі він відзначився результативною передачею на Харрі Кейна. У підсумку Тоттенхем здобув перемогу з рахунком 5:0.

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Зазначимо, що після 16 турів Тоттенхем посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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