Феєричне соло Сона у стилі Мессі та Марадони – форвард Тоттенхема забив найкращий гол у кар'єрі

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін забив один з найкрасивіших голів сезону в АПЛ.

На 32-й хвилині домашнього матчу проти Бернлі він створив справжній шедевр – кореєць підхопив м'яч на власній половині поля, втік від трьох гравців суперника, обіграв ще двох і елегантно перекинув голкіпера Ніка Поупа, зробивши рахунок 3:0. Також у цьому матчі він відзначився результативною передачею на Харрі Кейна. У підсумку Тоттенхем здобув перемогу з рахунком 5:0.

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Зазначимо, що після 16 турів Тоттенхем посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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