Сон став найкращим гравцем Азії за межами континенту

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін здобув чергову індивідуальну нагороду.

Азійська конфедерація футболу на своєму офіційному сайті назвала Сон Хин Міна найкращим гравцем, який виступає поза межами континенту.

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Форвард Тоттенхема удостоїся цього титулу вже втретє. Він перемагав у цій номінації у 2015-му та 2017 роках.

Нагадаємо, корейський нападник допоміг Тоттенхему у минулому сезоні дістатись до фіналу Ліги чемпіонів. В поточному сезоні АПЛ Сон провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 7-ма асистами.

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