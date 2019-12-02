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Сон став найкращим гравцем Азії за межами континенту

21:45 52 Читать на русском
Сон став найкращим гравцем Азії за межами континенту
Сон Хин Мін / Фото The Guardian

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін здобув чергову індивідуальну нагороду.

Азійська конфедерація футболу на своєму офіційному сайті назвала Сон Хин Міна найкращим гравцем, який виступає поза межами континенту.

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Форвард Тоттенхема удостоїся цього титулу вже втретє. Він перемагав у цій номінації у 2015-му та 2017 роках.

Нагадаємо, корейський нападник допоміг Тоттенхему у минулому сезоні дістатись до фіналу Ліги чемпіонів. В поточному сезоні АПЛ Сон провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 7-ма асистами.

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