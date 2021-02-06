Сон став найкращим футболістом десятиліття в Азії, випередивши екс-зірку Мілана
Форвард Тоттенхема та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін отримав чергову індивідуальну нагороду.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумки десятиліття та оголосила топ-3 найкращих футболістів азійського континенту за останню декаду на своєму офіційному сайті.
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Перемогу здобув форвард Тоттенхема Сон Хин Мін. Друге місце у колишнього півзахисника Мілана – японця Кейсуке Хонди, а замикає трійку аравійський вінгер Аль-Хіляля Салем Аль-Давсарі.
До слова, у Європі подібну нагороду виборов португалець Кріштіану Роналду. У зоні КОНКАКАФ тріумфував голкіпер ПСЖ Кейлор Навас, який тричі вигравав Лігу чемпіонів у складі мадридського Реала.
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