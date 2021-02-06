Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги десятилетия и объявила топ-3 лучших футболистов азиатского континента за последнюю декаду на своем официальном сайте.

Салах став найкращим футболістом десятиліття у Африці – топ-3 сформували зірки АПЛ

Победу одержал форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин. Второе место у бывшего полузащитника Милана – японца Кейсуке Хонды, а замыкает тройку аравийский вингер Аль-Хиляля Салем Аль-Давсари.

К слову, в Европе подобную награду завоевал португалец Криштиану Роналду. В зоне КОНКАКАФ торжествовал голкипер ПСЖ Кейлор Навас, который трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского Реала.

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