Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумки десятиліття та оголосила топ-3 найкращих футболістів африканського континенту за останню декаду на своєму офіційному сайті.

Гвардіола викрив Клоппа у маніпуляціях і пообіцяв все з'ясувати особисто

Перемогу здобув форвард Ліверпуля Мохамед Салах. Друге місце в одноклубника єгиптянина – сенегальця Садьйо Мане, а замикає трійку алжирський вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез.

До слова, у Європі подібну нагороду виборов португалець Кріштіану Роналду. У зоні КОНКАКАФ тріумфував голкіпер ПСЖ Кейлор Навас, який тричі вигравав Лігу чемпіонів у складі мадридського Реала.

Знаменитий хлопчик у футболці Мессі з пластику пройшов через пекло — довелося покинути школу і переїхати в інше місто