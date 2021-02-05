Салах став найкращим футболістом десятиліття у Африці – топ-3 сформували зірки АПЛ
Нападник Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах отримав чергову індивідуальну нагороду.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумки десятиліття та оголосила топ-3 найкращих футболістів африканського континенту за останню декаду на своєму офіційному сайті.
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Перемогу здобув форвард Ліверпуля Мохамед Салах. Друге місце в одноклубника єгиптянина – сенегальця Садьйо Мане, а замикає трійку алжирський вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез.
До слова, у Європі подібну нагороду виборов португалець Кріштіану Роналду. У зоні КОНКАКАФ тріумфував голкіпер ПСЖ Кейлор Навас, який тричі вигравав Лігу чемпіонів у складі мадридського Реала.
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