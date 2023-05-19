Севілья втримала переможний рахунок у другому півфіналі Ліги Європи проти Ювентуса. Дивіться відео голів та огляд гри Севілья – Ювентус на "Футбол 24".

Ювентус міг повести в рахунку на 15 хвилині гри, але Буну у неймовірному стрибку потягнув удар Гатті головою. Севілья відповіла моментом Окампоса, але тепер вже Щенсни продемонстрував дива реакції. Акунья пробив здалеку – Буну перевів через поперечку, а удар Кіна прийняла на себе поперечка.

Севілья всьоме вийшла у фінал Ліги Європи – андалусійці перемогли Ювентус, але втратили лідера

По перерві Ювентус зумів повести в рахунку. Влаховіч підхопив м'яч у боротьбі з двома захисниками, примудрився проскочити їх та перекинути Буну. Севілья дуже швидко відповіла – Сусо класним ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок. Гра перейшла в овертайм, де андалусійці і забили вирішальний м'яч – Ламела головою замкнув навіс з лівого флангу.