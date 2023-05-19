Севилья удержала победный счет во втором полуфинале Лиги Европы против Ювентуса. Смотрите видео голов и обзор игры Севилья – Ювентус на "Футбол 24".

Ювентус мог повести в счете на 15 минуте игры, но Буну в невероятном прыжке потянул удар Гатти головой. Севилья ответила моментом Окампоса, но теперь уже Щенсны продемонстрировал чудеса реакции. Акунья пробил издали – Буну перевел через перекладину, а удар Кина приняла на себя перекладина.

Севилья в седьмой раз вышла в финал Лиги Европы – андалусийцы победили Ювентус, но потеряли лидера

После перерыва Ювентус сумел повести в счете. Влахович подхватил мяч в борьбе с двумя защитниками, умудрился проскочить их и перебросить Буну. Севилья очень быстро ответила – Сусо классным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. Игра перешла в овертайм, где андалусийцы и забили решающий мяч – Ламела головой замкнул навес с левого фланга.