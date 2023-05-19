Ювентус в рамках півфіналу Ліги Європи 2022/23 так і не зміг перемогти Севілью (1:2), пропустивши її у чергову битву за трофей. Звіт читайте на "Футбол 24".

Перша зустріч між Ювентусом і Севільєю завершилась нічийним рахунком, однак туринцям у рідних стінах відверто пощастило. Вони відігрались після кутового, проведеного аж на 7-й компенсованій хвилині, а до того нічого цікавого не створили. Тренер андалусійців – Хосе Луїс Менділібар – був навіть задоволений таким результатом, адже тепер його команді потрібно було думати лишень про перемогу.

Рамон Санчес Пісхуан зустріч "Стару синьйору" шаленою підтримкою й червоною "стіною" на трибунах, однак перший тайм виявився рівним. І фантастичним. Обидві команди змарнували три-чотири гольових нагоди.

Севілья могла забивати на 24-й хвилині внаслідок удару головою у виконанні Окампоса, однак Щенсни вибив м'яч з лінії воріт – Юве ж відповів на 26-й розрізним пасом Рабйо. Ді Марія увірвався в штрафний і перекинув Буну, але не влучив у ворота. До цього у туринців був кутовий з подачею у воротарський майданчик, яку замкнув Гатті. Буну врятував.

На 30-й хвилині потужний лонгшот провів Акунья, змусивши Щенсни витягнувти м'яч з-під поперечини. Ювентус моментально огризнувся проривом Кіна, який завершився класним пострілом метрів з 20-ти – стійка врятувала "рохібланкос"! Севілья відповіла щільним ударом Окампоса з лінії карного майданчика, але кіпер не спав.

Не обійшлося і без втручання VAR. На 42-й хвилині Ювентус забив гол внаслідок прострілу Локателлі під замикання Рабйо. Його не зарахували через офсайд у Мануеля. Андалусійці ж претендували на пенальті у компенсований час – Куадрадо разом з м'ячем зніс Торреса, але рефері проігнорували епізод.

В цілому, Ювентус у першому таймі виглядав гостріше. На початку другого тайму перевага "Старої синьйори" у роботі біля чужих воріт лише посилилась. Зокрема, на 56-й хвилині Рабйо отримав скидку від Кена на лівий край штрафного та пробив у дальній кут, однак м'яч розминувся зі стійкою. На 58-й же Бремер замикав навіс зі стандарту – м'яч пройшов повз ліву стійку.

Після цього тренери провели заміни. Хосе Менділібар випустив Сусо, а Массімо Аллегрі кинув у бій К'єзу й Влаховіча. Обидва ходи тренерів принесли миттєвий успіх!

Ювентус відкрив рахунок саме зусиллями Влаховіча. Душан на 67-й хвилині зачепився за відскок, відклеївся від Гуделя та Баде й опинився прямо перед Буну, пробивши повз нього. 0:1! Втім, всього через п'ять хвилин Сусо зрівняв рахунок, закрутивши м'яч з-за меж штрафного у ліву дев'ятку – 1:1!

Даний розмін вдарив по психології Ювентуса. В другому таймі туринці вже не створювали нічого, а от Севілья була близькою до перемоги в основний час. Героєм став Щенсни, який витягнув лонгшот від Сусо в дев'ятку та врятував при ударах Ен-Несірі й Хіля впритул. Зрештою, свисток арбітра відправив команди в овертайми.

На початку першого овертайму К'єза мав хорошу нагоду, аби вивести Юве вперед, однак із класної позиції Федеріко пробив прямо в Буну. Покарання за марнотратство виявилось жорстким – на 96-й хвилині Хіль накрутив Куадрадо й виконав подачу в центр штрафного, а Ламела замкнув точним ударом головою. 2:1! Бремер і Данілу неуважно зіграли з Еріком (ще одним футболістом, якого Менділібар впустив в другому таймі).

Очікувалось, що Ювентус піде на штурм, однак нічого подібного не сталося. Господарі в своєму фірмовому стилі засушили гру, майже нічого не дозволивши супернику. Навіть залишившись у меншості на останні дев'ять хвилин (Акунья отримав вилучення й дискваліфікацію на наступний матч), "рохібланкос" тримались міцно.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу нервіонців. Севілья вийшла у свій сьомий фінал Ліги Європи!