"Хочу сказати, що Міранчуку і тим, хто ухвалював рішення щодо трансферу, потрібно було думати ще до угоди. У нападі у Аталанти якісний не тільки Ілічіч, але ще і Маліновський. Ілічіч у кожному матчі робить результативну передачу або забиває, так само як і Маліновський із Сапатою.

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Так, Міранчуку потрібно конкурувати з цими гравцями, ось і все. Тренеру видніше, де йому грати, але безумовно, на цій позиції в Аталанті грають дуже сильні футболісти", – поділився Сьомін у коментарі виданню Sport24.

Нагадаємо, росіянин Олексій Міранчук приєднався до Аталанти влітку 2020 року, провів за цей матч 9 матчів у всіх турнірах та записав до свого активу 2 голи. Маліновський же провів 13 матчів у нинішньому розіграші італійської першості, в яких відзначився голом та двома асистами.

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