Сьомін відзначив високий рівень гри Маліновського та інших атакувальних гравців Аталанти
Колишній наставник Динамо Юрій Сьомін поділився думками щодо атакувального потенціалу Аталанти та шансів росіянина Олексія Міранчука на потрапляння до складу.
"Хочу сказати, що Міранчуку і тим, хто ухвалював рішення щодо трансферу, потрібно було думати ще до угоди. У нападі у Аталанти якісний не тільки Ілічіч, але ще і Маліновський. Ілічіч у кожному матчі робить результативну передачу або забиває, так само як і Маліновський із Сапатою.
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Так, Міранчуку потрібно конкурувати з цими гравцями, ось і все. Тренеру видніше, де йому грати, але безумовно, на цій позиції в Аталанті грають дуже сильні футболісти", – поділився Сьомін у коментарі виданню Sport24.
Нагадаємо, росіянин Олексій Міранчук приєднався до Аталанти влітку 2020 року, провів за цей матч 9 матчів у всіх турнірах та записав до свого активу 2 голи. Маліновський же провів 13 матчів у нинішньому розіграші італійської першості, в яких відзначився голом та двома асистами.
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