"Хочу сказать, что Миранчуку и тем, кто принимал решение по трансферу, нужно было думать еще до сделки. В нападении у Аталанты хорош не только Иличич, но еще и Малиновский. Иличич в каждом матче делает результативную передачу или забивает, так же как и Малиновский с Сапатой.

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Да, Миранчуку нужно конкурировать с этими игроками, вот и все. Тренеру виднее, где ему играть, но безусловно, на этой позиции в Аталанте играют очень сильные футболисты", – поделился Семин в комментарии изданию Sport24.

Напомним, россиянин Алексей Миранчук присоединился к Аталанте летом 2020 года, провел за этот матч 9 матчей во всех турнирах и записал в свой актив 2 гола. Малиновский же провел 13 матчей в нынешнем розыгрыше итальянского первенства, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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