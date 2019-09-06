Сомалі вперше в історії перемогла у матчі відбору на чемпіонат світу

Сомалійські футболісти в рамках першого кваліфікаційного етапу до ЧС-2022 обіграли Зімбабве (1:0).

Поки в Європі все ще визначають учасників чемпіонату Європи, в Африці вже стартував відбір на чемпіонат світу. У попередньому раунді доля звела Сомалі і Зімбабве. У першому матчі сомалійці вдома здобули перемогу на самому фініші матчу, відзначившись на 88-й хвилині.

Цей матч став історичним для збірної Сомалі – перемога стала першою в історії в рамках відборів на чемпіонат світу. Раніше вони вісім разів поступалися своїм суперникам і ще тричі грали внічию.

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Відзначимо, що в першому відбірковому етапі африканського відбору беруть участь 28 найгірших за рейтингом команд Африканської конфедерації футболу (КАФ). За результатами двох матчів вони визначать переможців, які пройдуть до другого раунду. Всього від КАФ на чемпіонат світу потрапить 5 команд.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде в Катарі.

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