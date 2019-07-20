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Чемпіон продовжив тренд Франції та Бразилії, Салах не врятував господарів від ганьби – головне про КАН-2019

21:01 1202 Читать на русском
Чемпіон продовжив тренд Франції та Бразилії, Салах не врятував господарів від ганьби – головне про КАН-2019
Алжир – чемпіон Африки

Алжир вдруге в історії виграв Кубок африканських націй, Садьйо Мане та Мохамед Салах не здобули своїм збірним титул, а Мадагаскар вчинив фурор. Короткі підсумки КАН-2019 – в нашому матеріалі.

Алжир – найсильніша команда Африки, трофей заслужений

Перед стартом турніру збірна Алжиру не була головним фаворитом на перемогу – суперники мали більше зірок у складі. Ключем до успіху "лисів пустелі" стала збалансована гнучка гра, поставлена тренером Джамелем Бельмаді. Завдяки надійній обороні Алжир за 7 матчів КАН пропустив лише 2 голи, а атака не залежала від одного зіркового футболіста.

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Організованість, доповнена креативом, дала змогу "лисицям пустелі" пройти важку сітку плей-офф (Гвінея, Кот-Д'Івуар, Нігерія) і виграти в Сенегалу фінал. Ріяд Марез не був незамінним елементом команди, але проявив свій клас у найвідповідальніший момент, забивши ефектний гол у компенсований час Нігерії. Найкращий футболіст турніру Ісмаель Беннасер перебрав значну частину обов'язків на себе, а у фіналі вистрелив маловідомий супербомбардир Багдад Бунеджа.

До речі, Алжир двічі здолав Сенегал – команди зустрічалися ще на груповому етапі, де підопічні Бельмаді також мінімально перемогли. Попри погану статистику у фіналі, вони більше заслужили цей трофей – Сенегал виглядав не настільки стабільно, пройшов легших суперників і більше залежав від конкретних персонажів. Зокрема від Садьйо Мане – вінгер Ліверпуля виклався на повну, але цього було мало.

Алжир продовжив тренд останніх великих турнірів – перемагають прагматичні збірні, які роблять акцент на організацію гри та надійну оборону. Португалія на Євро-2016, Франція на ЧС-2018, Бразилія на Копа Амеріка-2019, тепер Алжир на КАН-2019.

Головне розчарування – господарі, "бог" не врятував

Багато команд не виправдали очікувань. Марокко з Зієшем, Хакімі та іншими зірками бездоганно пройшло груповий етап, але осоромилось зі скромним Беніном в 1/8. Чинний чемпіон Камерун з проблемами потрапив у плей-офф і вилетів там на першій же стадії – Кларенс Зеєдорф втратив посаду головного тренера. Більше чекали від Кот-д'Івуару, який не без везіння вибив Малі та припинив боротьбу у чвертьфіналі.

Найбільшим розчаруванням став Єгипет. Господарі чемпіонату вважалися одним з фаворитів КАН-2019, проте не подолали навіть 1/8 фіналу. "Фараони" вилетіли від посередньої Південної Африки. І цілком заслужено – збірна ПАР виглядала не гірше. Після цього три "сухі" перемоги в слабкій групі з Угандою, ДК Конго та Зімбабве нічого не означали.

Мохамед Салах забив 2 голи, дуже старався, але не приніс Єгипту титул. Улюбленець місцевого населення навіть не наблизив команду до золота. Натомість запам'ятався участю в скандалі. Його партнер Амр Варда надіслав дівчині фото свого статевого органу, за що був виключений зі збірної. Салах втрутився і повернув футболіста, зайвий раз довівши, що він є головною персоною в Єгипті. Щоправда, не на цьому турнірі.

Мадагаскар: не мультфільм, а казка

Розширення Кубка африканських націй до 24 команд – суперечливе та нелогічне рішення. Рівень турніру впав, на груповому етапі було багато відверто примітивних і нецікавих матчів. У плей-офф не вийшли лише дуже слабкі команди, яким до всього ще й забракло удачі. Приїзд Намібії, Танзанії, Бурунді був святом та елементом гордості для їхніх народів, але такі збірні негативно вплинули на середній рівень КАН.

Щоправда, не всі африканські футбольні карлики капітулювали – були й сенсації. ПАР по грі вибила Єгипет, Бенін не програв Гані та Камеруну, а потім вистояв проти Марокко. Найбільше симпатій зібрав Мадагаскар. Малагасійці, чиї прізвища важко вимовити, зганьбили всіх скептиків, потрапивши у чвертьфінал на дебютному Кубку Африки.

Перше місце у групі, перемога над Нігерією, прохід ДР Конго – це подвиги для збірної Мадагаскару, яка посідає 108-е місце в рейтингу ФІФА. За словами автора цієї казки головного тренера Паскаля Дюпюї, футбольного прогресу в країні не станеться, тому чекати на повторення такого успіху доведеться довго. Можливо, ви більше ніколи не почуєте про Андріаматсіноро чи Номенджанахарі, але на КАН-2019 вони з партнерами стали справжнім відкриттям.

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019

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