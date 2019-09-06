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Сомали впервые в истории победила в матче отбора на чемпионат мира

12:34 64 Читати українською
Сомали впервые в истории победила в матче отбора на чемпионат мира
Сомали – Зимбабве – 1:0

Сомалийские футболисты в рамках первого квалификационного этапа ЧМ-2022 обыграли Зимбабве (1:0).

Пока в Европе все еще определяют участников чемпионата Европы, в Африке уже стартовал отбор на чемпионат мира. В предыдущем раунде судьба свела Сомали и Зимбабве. В первом матче сомалийцы дома одержали победу на самом финише матча, отметившись на 88-й минуте.

Этот матч стал историческим для сборной Сомали – победа стала первой в истории в рамках отборов на чемпионат мира. Ранее они восемь раз уступали своим соперникам и еще трижды играли вничью.

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Отметим, что в первом отборочном этапе африканского отбора участвуют 28 худших по рейтингу команд Африканской конфедерации футбола (КАФ). По результатам двух матчей они определят победителей, которые пройдут во второй раунд. Всего от КАФ на чемпионат мира попадет 5 команд.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

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Мир Сомали Сомали Зимбабве Зимбабве
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