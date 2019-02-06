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"Солю треба влучати в порожні ворота", – Євтушенко проаналізував спаринг Динамо з Естерсундом

13:19 437 Читать на русском
"Солю треба влучати в порожні ворота", – Євтушенко проаналізував спаринг Динамо з Естерсундом
Вадим Євтушенко / соцмережі

Футбольний експерт Вадим Євтушенко прокоментував нічию київського Динамо зі шведським Естерсундом (0:0).

"Думаю, склад, який грав з Естерсундом, може, і не на всі 100%, але максимально наближений до того, що Хацкевич виставить проти Олімпіакоса. Якщо зміни і будуть, то вимушені. Те, що гравці вперше провели по 90 хвилин, має додати їм ігрової і функціональної активності.

Динамо – Естерсунд – 0:0 – огляд матчу

Схема в грі зі шведами теж репетиція тієї тактики, що буде в матчі з греками: відхід на свою половину, відбір м'яча в середній зоні і спроби проведення швидких контратак. Єдині позиції, де можливі варіанти – це голкіпер і трикутник в середній лінії. Шанси Бойка і Бущана зайняти місце у воротах – 50 на 50.

Жора після довгої перерви проводить перший повноцінний збір. Якби свого часу він не отримав травму, можливо, ми би взагалі не побачили Бойка в Динамо. Адже саме Бущан після відходу Шовковського розглядався в якості основного голкіпера команди.

Що стосується середньої лінії, то Хацкевичу належить визначити зайвого в квартеті Шапаренко-Че Че-Буяльський-Шепелєв. Сидорчук зараз конкуренцію програє. Не став би списувати його з рахунків, у нього є хороші якості. Але сучасний футбол вимагає, щоб в півзахисті грали креативні, швидкі, спритні футболісти, а в цьому плані у Сидорчука не все виходить. Втім, у матчі з Естерсундом мені не зовсім сподобався і Че Че. Він виглядав набагато пасивнішим, ніж зазвичай. Як би там не було, з трійкою півзахисників тренерський штаб визначиться безпосередньо перед Грецією.

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Що стосується Соля, то він однозначно буде в складі. Експеримент з Вербічем на місці центрфорварда був вимушеним кроком. Але такі моменти, як з Естерсундом, гравець його рівня повинен реалізовувати. Хоча і передача була не зовсім зручною, але потрапляти в порожні ворота потрібно", – сказав Євтушенко Сегодня.

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Динамо - Естерсунд: Вівторок 05 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Естерсунд
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