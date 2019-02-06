"Солю надо попадать в пустые ворота", – Евтушенко проанализировал спарринг Динамо с Эстерсундом

Футбольный эксперт Вадим Евтушенко прокомментировал ничью киевского Динамо со шведским Эстерсундом (0:0).

"Думаю, состав, игравший с Эстерсундом, может и не на все 100%, но максимально приближен к тому, что Хацкевич выставит против Олимпикоса. Если изменения и будут, то вынужденные. То, что игроки впервые провели по 90 минут, должно добавить им игровой и функциональной активности.

Динамо – Эстерсунд – 0:0 – обзор матча

Схема в игре со шведами тоже репетиция той тактики, что будет в матче с греками: отход на свою половину, отбор мяча в средней зоне и попытки проведения быстрых контратак. Единственные позиции, где возможны варианты, — это голкипер и треугольник в средней линии. Шансы Бойко и Бущана занять место в воротах — 50 на 50.

Жора после долгого перерыва проводит первый полноценный сбор. Если бы в свое время он не получил травму, возможно, мы бы вообще не увидели Бойко в "Динамо". Ведь именно Бущан после ухода Шовковского рассматривался в качестве основного голкипера команды.

Что касается средней линии, то Хацкевичу предстоит определить лишнего в квартете Шапаренко-Че Че-Буяльский-Шепелев. Сидорчук сейчас конкуренцию проигрывает. Не стал бы списывать его со счетов, у него есть хорошие качества. Но современный футбол требует, чтобы в полузащите играли креативные, быстрые, юркие футболисты, а в этом плане у Сидорчука не все получается. Впрочем, в матче с Эстерсундом мне не совсем понравился и Че Че. Он выглядел гораздо пассивнее, чем обычно. Как бы там ни было, с тройкой полузащитников тренерский штаб определится непосредственно перед Грецией.

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Что касается Соля, то он однозначно будет в составе. Эксперимент с Вербичем на месте центрфорварда был вынужденной мерой. Но такие моменты, как с "Эстерсундом", игрок его уровня должен реализовывать. Хотя и передача была не совсем удобной, но попадать в пустые ворота нужно", – сказал Евтушенко Сегодня.