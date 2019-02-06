toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

"Солю надо попадать в пустые ворота", – Евтушенко проанализировал спарринг Динамо с Эстерсундом

13:19 126 Читати українською
"Солю надо попадать в пустые ворота", – Евтушенко проанализировал спарринг Динамо с Эстерсундом
Вадим Евтушенко / соцсети

Футбольный эксперт Вадим Евтушенко прокомментировал ничью киевского Динамо со шведским Эстерсундом (0:0).

"Думаю, состав, игравший с Эстерсундом, может и не на все 100%, но максимально приближен к тому, что Хацкевич выставит против Олимпикоса. Если изменения и будут, то вынужденные. То, что игроки впервые провели по 90 минут, должно добавить им игровой и функциональной активности.

Динамо – Эстерсунд – 0:0 – обзор матча

Схема в игре со шведами тоже репетиция той тактики, что будет в матче с греками: отход на свою половину, отбор мяча в средней зоне и попытки проведения быстрых контратак. Единственные позиции, где возможны варианты, — это голкипер и треугольник в средней линии. Шансы Бойко и Бущана занять место в воротах — 50 на 50.

Жора после долгого перерыва проводит первый полноценный сбор. Если бы в свое время он не получил травму, возможно, мы бы вообще не увидели Бойко в "Динамо". Ведь именно Бущан после ухода Шовковского рассматривался в качестве основного голкипера команды.

Что касается средней линии, то Хацкевичу предстоит определить лишнего в квартете Шапаренко-Че Че-Буяльский-Шепелев. Сидорчук сейчас конкуренцию проигрывает. Не стал бы списывать его со счетов, у него есть хорошие качества. Но современный футбол требует, чтобы в полузащите играли креативные, быстрые, юркие футболисты, а в этом плане у Сидорчука не все получается. Впрочем, в матче с Эстерсундом мне не совсем понравился и Че Че. Он выглядел гораздо пассивнее, чем обычно. Как бы там ни было, с тройкой полузащитников тренерский штаб определится непосредственно перед Грецией.

Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: смотреть матч онлайн – прямая трансляция

Что касается Соля, то он однозначно будет в составе. Эксперимент с Вербичем на месте центрфорварда был вынужденной мерой. Но такие моменты, как с "Эстерсундом", игрок его уровня должен реализовывать. Хотя и передача была не совсем удобной, но попадать в пустые ворота нужно", – сказал Евтушенко Сегодня.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Эстерсунд: Вторник 05 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Эстерсунд
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Эстерсунд Эстерсунд Фран Соль Фран Соль Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че Динамо Киев - Эстерсунд Виталий Буяльский Виталий Буяльский Владимир Шепелев Владимир Шепелев Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко Денис Бойко Денис Бойко Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Георгий Бущан Георгий Бущан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
47
мин
Барселона
22:00
Реал Мадрид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук