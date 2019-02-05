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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЕСТЕРСУНД ДИНАМО

Динамо – Естерсунд – 0:0 – огляд матчу

19:15 99 Читать на русском
Динамо – Естерсунд – 0:0 – огляд матчу
Динамо – Естерсунд – 0:0 – огляд матчу

Динамо не зуміло перемогти Естерсунд в контрольному поєдинку. Дивіться огляд матчу Динамо – Естерсунд.

Контрольний матч

Динамо – Естерсунд – 0:0

Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – шведів двічі рятував каркас воріт

У першому таймі Динамо контролювало хід гри, але використати свої моменти кияни не змогли. У другій половині гри "біло-сині" продовжили натиск, але шведів рятував каркас воріт. У підсумку – нульова нічия.

Товариські матчі

Динамо - Естерсунд: Вівторок 05 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Естерсунд
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Динамо Динамо Товариські матчі Динамо - Естерсунд Відеоновини Естерсунд Естерсунд
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