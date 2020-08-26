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Соломон звернувся до вболівальників Шахтаря після фіаско у Суперкубку України

26 серпня 23:50 - Читать на русском
Соломон звернувся до вболівальників Шахтаря після фіаско у Суперкубку України
Манор Соломон / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон розчарований результатом матчу проти Динамо (1:3).

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Це був важкий матч проти сильної команди. Шахтар домінував, ми створили багато моментів, але не забили стільки, щоб перемогти. Супернику вдалося реалізувати кілька шансів. У підсумку – 1:3.

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Просимо вибачення у наших уболівальників. Зараз буде пауза на ігри національних збірних, а потім ми продовжимо виступи", – цитує Соломона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Манор отримав виклик у збірну Ізраїлю. У минулому сезоні УПЛ хавбек провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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Теги
Шахтар Шахтар Суперкубок України Манор Манор Соломон Шахтар - Динамо
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