Соломон звернувся до вболівальників Шахтаря після фіаско у Суперкубку України

"Це був важкий матч проти сильної команди. Шахтар домінував, ми створили багато моментів, але не забили стільки, щоб перемогти. Супернику вдалося реалізувати кілька шансів. У підсумку – 1:3.

Шахтар – Колос: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Просимо вибачення у наших уболівальників. Зараз буде пауза на ігри національних збірних, а потім ми продовжимо виступи", – цитує Соломона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Манор отримав виклик у збірну Ізраїлю. У минулому сезоні УПЛ хавбек провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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