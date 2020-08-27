Соломон обратился к болельщикам Шахтера после фиаско в Суперкубке Украины
Полузащитник Шахтера Манор Соломон разочарован результатом матча против Динамо (1:3).
"Это был тяжелый матч против сильной команды. Шахтер доминировал, мы создали много моментов, но не забили столько, чтобы победить. Сопернику удалось реализовать несколько шансов. В итоге – 1:3.
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Просим прощения у наших болельщиков. Сейчас будет пауза на игры национальных сборных, а потом мы продолжим выступления", – цитирует Соломона официальный сайт "горняков".
Напомним, Манор получил вызов в сборную Израиля. В прошлом сезоне УПЛ хавбек провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.
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