"Это был тяжелый матч против сильной команды. Шахтер доминировал, мы создали много моментов, но не забили столько, чтобы победить. Сопернику удалось реализовать несколько шансов. В итоге – 1:3.

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Просим прощения у наших болельщиков. Сейчас будет пауза на игры национальных сборных, а потом мы продолжим выступления", – цитирует Соломона официальный сайт "горняков".

Напомним, Манор получил вызов в сборную Израиля. В прошлом сезоне УПЛ хавбек провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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