"Гірники" у своїх соцмережах провели опитування, щоб традиційно визначити гравця місяця. У березні ним став вінгер Манор Соломон, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Голи екс-гравця Динамо та Соломона у відеоогляді матчу Молдова – Ізраїль – 1:4

Ізраїльтянин набрав майже 10 тисяч голосів із понад 12-ти. Друге, третє та четверте місця між собою розподілили бразильці – Додо, Алан Патрік та Майкон відповідно.

Варто зауважити, що перемога Манора є досить заслуженою. Вінгер донеччан відіграв 6 поєдинків у березні та відзначився 4 голами (у матчах з Десною та Львовом оформив по дублю).

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