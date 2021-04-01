Збірна Ізраїлю обіграла Молдову в рамках 3-го туру відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

ЧС-2022. Кваліфікація, 3 тур

Група F

Молдова – Ізраїль – 1:4

Голи: Карп, 29 – Захаві, 45+2, Соломон, 57, Даббур, 65, Натхо, 66

Вилучення: Ніколаєску, 50 (Молдова)

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Молдова бадьоро розпочала поєдинок, вийшовши вперед завдяки голу колишнього захисника Динамо-2 Кетеліна Карпа. Однак Ізраїль зумів відігратися ще до перерви, а на початку другого тайму отримав перевагу – Ніколаєску отримав червону картку.

За таких умов довести справу до перемоги простіше. Ба більше, Ізраїль навіть розгром влаштував. Фактично переможний м'яч у свій актив записав півзахисник Шахтаря Манор Соломон, чия національна команда тепер третя у своїй групі відбору на ЧС-2022.

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