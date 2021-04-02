"Горняки" в своих соцсетях провели опрос, чтобы традиционно определить игрока месяца. В марте им стал вингер Манор Соломон, сообщает официальный сайт Шахтера.

Голы экс-игрока Динамо и Соломона в видеообзоре матча Молдова – Израиль – 1:4

Израильтянин набрал почти 10 тысяч голосов из более чем 12-ти. Второе, третье и четвертое места между собой распределили бразильцы – Додо, Алан Патрик и Майкон соответственно.

Стоит заметить, что победа Манора достаточно заслуженная. Вингер дончан сыграл 6 матчей в марте и отметился 4 голами (в матчах с Десной и Львовом оформил по дублю).

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