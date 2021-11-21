"Відчуваю гордість за команду. Ми повністю переграли суперника та заслужили три очки. Перший тайм був майже досконалий. Контролювали хід гри через контроль м’яча. Це відбилося на результаті та надало нам напрямок на другий тайм.

Дубль Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 3:1

Олександрія – дуже непроста команда. У них хороший тренер, який має впізнаваний малюнок. Вилітали у швидкі контратаки і мали декілька моментів, коли наша структура не була оптимальною. Але загалом ми контролювали все з м’ячем, а коли не володіли ним, теж контролювали. І тому я дуже гордий. Бувають моменти, коли не маєш м’яч, але повинен знати, як поводитися у низькому блоці, у середній зоні, коли застосувати пресинг, грати один в один, у напівпозиції, при передачі на фланг – над усіма аспектами ми працюємо.

Дуже гордий за мотивацію команди. Хотіли відігратися – мали негативну статистику з Олександрією. І в мене особисто була велика мотивація, адже перший офіційний матч тут ми програли 1:4, потім вони вибили нас з Кубка. Тобто ця гра була для нас дуже принциповою", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, перемога дозволила дніпрянам набрати 31 очко і піднятися на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, обійшовши Зорю, яка несподівано поступилась Львову.

СК Дніпро-1 вийшов на третє місце УПЛ, ефектно здолавши Олександрію за тайм – феєрія Довбика і ювілей Йовічевіча