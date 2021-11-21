"Чувствую гордость за команду. Мы полностью переиграли соперника и заслужили три очка. Первый тайм был почти совершенен. Контролировали ход игры через контроль мяча. Это отразилось на результате и предоставило нам направление на второй тайм.

Дубль Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Александрия – 3:1

Александрия – очень непростая команда. У нее хороший тренер, имеющий узнаваемый рисунок. Вылетали в быстрые контратаки и имели несколько моментов, когда наша структура не была оптимальной. Но в общем, мы контролировали все с мячом, а когда не владели им, тоже контролировали. И потому я очень горд. Бывают моменты, когда ты не контролируешь мяч, но надо знать, как вести себя в низком блоке, в средней зоне, когда применить прессинг, играть один в один, в полупозиции, при передаче на фланг – над всеми аспектами мы работаем.

Очень горд мотивацией команды. Хотели отыграться – имели негативную статистику с Александрией. И у меня лично была большая мотивация, ведь первый официальный матч здесь мы проиграли 1:4, затем они выбили нас из Кубка. То есть, эта игра была для нас очень принципиальной", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, победа позволила днепрянам набрать 31 очко и подняться на третье место турнирной таблицы УПЛ, обойдя Зорю, неожиданно уступившую Львову.

СК Днепр-1 вышел на третье место УПЛ, эффектно одолев Александрию за тайм – феерия Довбика и юбилей Йовичевича