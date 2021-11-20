СК Дніпро-1 впевнено переграв Олександрію у рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу СК Дніпро-1 – Олександрія на Футбол 24.

Довбик мав непоганий момент на початку зустрічі, однак рахунок відкрила Олександрія – Бабогло замкнув дальню стійку. Втім, ще до перерви Довбик не лише вирівняв становище ударом з пенальті, але й оформив дубль, втікши від захисників.

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А крапку в зустрічі поставив Логінов наприкінці першого тайму, замкнувши подачу з кутового. По перерві Довбик створив собі кілька нагод, проте рахунок так і залишився 3:1 на користь СК Дніпро-1.

Таким чином, дніпряни набрали 31 очко та піднялись на третє місце у чемпіонаті, а Олександрія з 23 пунктами залишилась шостою.