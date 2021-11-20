Сусіди у турнірній таблиці – дніпряни й олександрійці – зустрічались на Дніпро-Арені. Ігор Йовічевіч та Юрій Гура очікувано виставили бойові склади, що було відчутно вже з перших миттєвостей. Колективи обмінювались моментами, та все ж гострішим виглядав СК Дніпро-1. Щоправда, команда Йовічевіча пропустила.

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Олександрії допомогла подача з кутового. М'яч відлетів на дальню стійку, де самісіньким стояв Бабогло. Владислав вразив ворота Кожокару ударом з рикошетом від газону. Дніпряни чи не одразу пішли в наступ. Свою нагоду мав Довбик, який двічі прибрав оборонця, але пробив дуже невдало. Далі проти Дубінчака сфолили на межі штрафного. Головний арбітр Андрій Коваленко призначив штрафний, та після підказки Катерини Монзуль, яка відповідала за VAR, вказав на 11-метрову позначку. Артем Довбик взяв м'яча і холоднокровно переграв Білика.

Вже за кілька миттєвостей форвард збірної України оформив дубль і вирвався у лідери бомбардирських перегонів УПЛ (10 голів проти 9 у Циганкова). Піхальонок виборов м'яча у центрі, віддав поміж лініями, Довбик прийняв, обробив і покотив сферу у дальній кут. Команди ніби оголосили тимчасове перемир'я, не створюючи гострих нагод. До 41-й хвилини. Микита Кравченко чудовою подачею з корнера знайшов Логінова. Сергій, звільнившись від опіки оборонців, головою розстріляв кіпера. Підопічні Йовічевіча пішли на паузу з чудовим настроєм.

Юрій Гура випустив на футбольне поле Дришлюка по перерві, а пізніше Спінеллі й Кожушка. Загалом "жовто-чорні" перехопили ініціативу, але гра в атаці не клеїлась – були лише поодинокі дальні удари без особливої гостроти. СК Дніпро-1 вичікував своєї нагоди на контратаках. У них вони вдавались швидкими і небезпечними. Після однієї з них на 70-й хвилині Довбик міг оформлювати хет-трик, але Білик перевів сферу на кутовий.

Чудову нагоду забити мав Сергій Рибалка, але м'яч у польоті зупинили оборонці. Олександрійці продовжували тиснути та на 80-й, здавалось, заробили перспективний штрафний. Подача виявилась невдалою, але розвинувши атаку другим темпом, підопічні Гури вивели Спінеллі на ударну позицію – оборонці в дії. Білл же міг поховати усі шанси Олександрії, але пробив не надто вдало. Останнім у зустрічі був постріл Одарюка – Кожокару без проблем забрав м'яч.

Фінальний свисток зафіксував ефектну вольову звитягу дніпрян, яка дозволила їм набрати 31 заліковий бал та вийти на третю сходинку турнірної таблиці Прем'єр-ліги, обійшовши Зорю (29 очок). Олександрійці ж залишились на шостому місці, маючи у своєму активі 23 пункти.

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