Досвідчений нападник іспанського Леванте Роберто Сольдадо приєднався до символічного клубу ветеранів, які не дають спуску суперникам навіть у контрольних поєдинках.

36-річний форвард відзначився агресивною поведінкою у спарингу проти Вільяреала.

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У першому таймі Сольдадо розізлив оборонець "Жовтої субмарини" Хорхе Куенка. Вихованець Барси мав нахабство обіграти ветерана. Сольдадо такого 21-річному центрбеку не подарував і прямою ногою заїхав шипами в литковий м'яз Куенки. Арбітр покарав нападника лише жовтою карткою. Вочевидь, через заявлений товариський статус матчу.

До слова, контрольний поєдинок Вільяреала і Леванте завершився внічию 0:0. Сольдадо провів на полі перший тайм.

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