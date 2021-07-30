Опытный нападающий испанского Леванте Роберто Сольдадо присоединился к символическому клубу ветеранов, которые не дают спуску соперникам даже в контрольных поединках.

36-летний форвард отметился агрессивным поведением в спарринге против Вильярреала.

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В первом тайме Сольдадо разозлил защитник "Желтой субмарины" Хорхе Куэнка. Воспитанник Барсы имел наглость обыграть ветерана. Сольдадо это 21-летнему центрбеку не подарил и прямой ногой заехал шипами в икроножную мышцу Куэнки. Арбитр наказал нападающего лишь желтой карточкой. Очевидно, из-за заявленного товарищеского статуса матча.

К слову, контрольный поединок Вильярреала и Леванте завершился вничью 0:0. Сольдадо провел на поле первый тайм.

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