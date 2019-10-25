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Тренер Копенгагена Сольбаккен: Динамо залишається фаворитом групи

00:33 53 Читать на русском
Тренер Копенгагена Сольбаккен: Динамо залишається фаворитом групи
Столе Сольбаккен / Фото ФК Копенгаген

Головний тренер Копенгагена Столе Сольбаккен відповів на запитання журналістів після нічиєї (1:1) з Динамо у третьому турі групового раунду Ліги Європи.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

"Динамо нас не здивувало, це дуже хороша команда. Ми заслужили нічию і навіть були трішки ближчими до перемоги. Копенгаген створив достатньо якісних моментів. Я задоволений тим, як зіграли мої футболісти. Вважаю, що Динамо залишається фаворитом нашої групи після цієї нічиєї.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Думаю, Динамо доклало багато зусиль, щоб повернутися в гру, тому в середині матчу перехопило ініціативу. Втім, потім ми добре проаналізували хід матчу, внесли корективи та знову вирівняли гру", – підсумував Сольбаккен.

Нагадаємо, саме Динамо та Копенгаген очолюють таблицю групи В – в обох команд по п'ять очок.

Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
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24 жовтня
18544
Теги
Ліга Європи Динамо - Копенгаген Копенгаген Копенгаген Столе Сольбаккен Столе Сольбакен
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