Тренер Копенгагена Сольбаккен: Динамо залишається фаворитом групи

Головний тренер Копенгагена Столе Сольбаккен відповів на запитання журналістів після нічиєї (1:1) з Динамо у третьому турі групового раунду Ліги Європи.

"Динамо нас не здивувало, це дуже хороша команда. Ми заслужили нічию і навіть були трішки ближчими до перемоги. Копенгаген створив достатньо якісних моментів. Я задоволений тим, як зіграли мої футболісти. Вважаю, що Динамо залишається фаворитом нашої групи після цієї нічиєї.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Думаю, Динамо доклало багато зусиль, щоб повернутися в гру, тому в середині матчу перехопило ініціативу. Втім, потім ми добре проаналізували хід матчу, внесли корективи та знову вирівняли гру", – підсумував Сольбаккен.

Нагадаємо, саме Динамо та Копенгаген очолюють таблицю групи В – в обох команд по п'ять очок.

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