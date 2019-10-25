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Тренер Копенгагена Сольбаккен: Динамо остается фаворитом группы

00:37 31 Читати українською
Тренер Копенгагена Сольбаккен: Динамо остается фаворитом группы
Столе Сольбаккен / Фото ФК Копенгаген

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен ответил на вопросы журналистов после ничьей (1:1) с Динамо в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

"Динамо нас не удивило, это очень хорошая команда. Мы заслужили ничью и даже были немного ближе к победе. Копенгаген создал достаточно качественных моментов. Я доволен тем, как сыграли мои футболисты. Считаю, что Динамо остается фаворитом нашей группы после этой ничьей.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, Динамо приложило много усилий, чтобы вернуться в игру, поэтому в середине матча перехватило инициативу. Впрочем, потом мы хорошо проанализировали ход матча, внесли коррективы и снова выровняли игру", – подытожил Сольбаккен.

Напомним, именно Динамо и Копенгаген возглавляют таблицу группы В – у обеих команд по пять очков.

Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы

Источник: Футбол 24
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Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы
24 октября
2439
Теги
Динамо Киев - Копенгаген Лига Европы Копенгаген Копенгаген Столе Сольбаккен Столе Сольбаккен
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