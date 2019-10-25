Тренер Копенгагена Сольбаккен: Динамо остается фаворитом группы

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен ответил на вопросы журналистов после ничьей (1:1) с Динамо в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

"Динамо нас не удивило, это очень хорошая команда. Мы заслужили ничью и даже были немного ближе к победе. Копенгаген создал достаточно качественных моментов. Я доволен тем, как сыграли мои футболисты. Считаю, что Динамо остается фаворитом нашей группы после этой ничьей.

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Думаю, Динамо приложило много усилий, чтобы вернуться в игру, поэтому в середине матча перехватило инициативу. Впрочем, потом мы хорошо проанализировали ход матча, внесли коррективы и снова выровняли игру", – подытожил Сольбаккен.

Напомним, именно Динамо и Копенгаген возглавляют таблицу группы В – у обеих команд по пять очков.

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