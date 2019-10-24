Динамо – Копенгаген: Шабанов забиває з претензією на гравця матчу в ЛЄ

Динамо приймає Копенгаген у 3-му турі ЛЄ. Рахунок і звіт матчу Ліги Європи 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Грають лідери групи, які набрали по 4 очки і до сьогодні не програвали. Команда Михайличенка підходила до звітної зустрічі з тривалою сухою серією – 7 матчів у всіх турнірах (664 хвилини), 6 перемог (5 поспіль в УПЛ), одна нічия і різниця голів 14:0. Копенгаген, як і кияни, посідає 2-е місце, але відстає від лідера на 4 очки. Форма команди Сольбаккена в Суперлізі Данії не вражає – за останні 6 турів лише 2 матчі виграли, а 3 програли. При цьому чинні чемпіони не без проблем обіграли тільки двох аутсайдерів удома, а на виїзді програли тричі поспіль.

Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Буяльський травмувався напередодні гри, тому не потрапив у заявку. Михайличенко вирішив поставити дзеркальну супернику схему 4-4-2, де Вербіч вийшов на позицію відтягнутого форварда. Порівняно з попереднім матчем проти Олександрії також Шепелєв замінив Гармаша, а Бєсєдін – Соля. Динамо пропустило вже на 85-й секунді. Серія помилок. Спочатку Сидорчук не встояв під пресингом, згодом Бущан віддав супернику м'яч – у штрафному дозволили зробити 2 скидання головою, після чого Сотіріу розстріляв ворота. Динамо швидко оговталося. Ось уже Бєсєдін замикав вивірену подачу Кендзьори – трохи невлучно. Де Пені двічі поспіль дали пробити метрів з 11. Надто слабко, аби загрожувати воротарю гостей.

Динамо – Копенгаген – відео гола

Вербіч класно вискочив праворуч на пас Кендзьори, але Де Пена не додумався замкнути дальню стійку. Бущан двічі поспіль витягує удари впритул. Програють господарі наверху (Бєсєдін, є питання) і залишають суперників на самоті у воротарському (десь гуляє Шабанов). Вербіч високо відборовся, Сидорчук миттєво віддав під удар, а Де Пена ледь не прошив Юнссона. Інтенсивним пресингом налагодили динамівці гру, але моментів малувато, потрібно реалізовувати, що є. Швидку контру запоров Циганков. Де Пена блискуче віддав на хід, а Віктор вирішив не брати на себе, а віддати за спину на Вербіча, якого вже накривали двоє.

Подарували данці момент активному уругвайцю. Однак простріл Де Пени ніхто не встигав замкнути. Який вже раз підводить останній пас! Провалився Копенгаген у центрі перед власним штрафним, Сидорчук проштовхнув у вільну зону, але Де Пена поквапився з ударом. Тайм невірних індивідуальних рішень і тактичної переваги гостей. Сольбаккен поки краще розуміє суперника, ніж Михайличенко. За очікуваними голами до перерви 0,45:0,75 на користь данців. Динамо і справді по суті не награло на забити м'яч – постійні дальні удари на удачу та не найкращої якості подачі. Копенгаген мав значно кращі моменти і спокійно міг вести навіть 2:0.

Ну, нарешті прорвало. На 53-й хвилині Циганков ідеально виконав штрафний. Денис Попов у своєму дебютному єврокубковому матчі на дорослому рівні вже приготувався замикати, але Шабанов його випередив, спокійно кивнувши м'яч у сітку. В Артема і так була найвища оцінка за перший тайм від Sofascore і Whoscored, а тепер взагалі заявочка на гравця матчу.