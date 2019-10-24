toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Копенгаген: Шабанов забиває з претензією на гравця матчу в ЛЄ

23:13 2054 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: Шабанов забиває з претензією на гравця матчу в ЛЄ
Динамо – Копенгаген: рахунок і огляд матчу ЛЄ 24 жовтня 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо приймає Копенгаген у 3-му турі ЛЄ. Рахунок і звіт матчу Ліги Європи 2019/20 читайте на "Футбол 24".

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Грають лідери групи, які набрали по 4 очки і до сьогодні не програвали. Команда Михайличенка підходила до звітної зустрічі з тривалою сухою серією – 7 матчів у всіх турнірах (664 хвилини), 6 перемог (5 поспіль в УПЛ), одна нічия і різниця голів 14:0. Копенгаген, як і кияни, посідає 2-е місце, але відстає від лідера на 4 очки. Форма команди Сольбаккена в Суперлізі Данії не вражає – за останні 6 турів лише 2 матчі виграли, а 3 програли. При цьому чинні чемпіони не без проблем обіграли тільки двох аутсайдерів удома, а на виїзді програли тричі поспіль.

Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Буяльський травмувався напередодні гри, тому не потрапив у заявку. Михайличенко вирішив поставити дзеркальну супернику схему 4-4-2, де Вербіч вийшов на позицію відтягнутого форварда. Порівняно з попереднім матчем проти Олександрії також Шепелєв замінив Гармаша, а Бєсєдін – Соля. Динамо пропустило вже на 85-й секунді. Серія помилок. Спочатку Сидорчук не встояв під пресингом, згодом Бущан віддав супернику м'яч – у штрафному дозволили зробити 2 скидання головою, після чого Сотіріу розстріляв ворота. Динамо швидко оговталося. Ось уже Бєсєдін замикав вивірену подачу Кендзьори – трохи невлучно. Де Пені двічі поспіль дали пробити метрів з 11. Надто слабко, аби загрожувати воротарю гостей.

Динамо – Копенгаген – відео гола

Вербіч класно вискочив праворуч на пас Кендзьори, але Де Пена не додумався замкнути дальню стійку. Бущан двічі поспіль витягує удари впритул. Програють господарі наверху (Бєсєдін, є питання) і залишають суперників на самоті у воротарському (десь гуляє Шабанов). Вербіч високо відборовся, Сидорчук миттєво віддав під удар, а Де Пена ледь не прошив Юнссона. Інтенсивним пресингом налагодили динамівці гру, але моментів малувато, потрібно реалізовувати, що є. Швидку контру запоров Циганков. Де Пена блискуче віддав на хід, а Віктор вирішив не брати на себе, а віддати за спину на Вербіча, якого вже накривали двоє.

Подарували данці момент активному уругвайцю. Однак простріл Де Пени ніхто не встигав замкнути. Який вже раз підводить останній пас! Провалився Копенгаген у центрі перед власним штрафним, Сидорчук проштовхнув у вільну зону, але Де Пена поквапився з ударом. Тайм невірних індивідуальних рішень і тактичної переваги гостей. Сольбаккен поки краще розуміє суперника, ніж Михайличенко. За очікуваними голами до перерви 0,45:0,75 на користь данців. Динамо і справді по суті не награло на забити м'яч – постійні дальні удари на удачу та не найкращої якості подачі. Копенгаген мав значно кращі моменти і спокійно міг вести навіть 2:0.

Ну, нарешті прорвало. На 53-й хвилині Циганков ідеально виконав штрафний. Денис Попов у своєму дебютному єврокубковому матчі на дорослому рівні вже приготувався замикати, але Шабанов його випередив, спокійно кивнувши м'яч у сітку. В Артема і так була найвища оцінка за перший тайм від Sofascore і Whoscored, а тепер взагалі заявочка на гравця матчу.

blog_ava
"Ширер не вписується в нашу гру, а Саласа і Саморано не встигнемо заявити". Безсмертні цитати Віктора Прокопенка
10:15
8353
Теги
Віктор Циганков Віктор Циганков Артем Шабанов Артем Шабанов Денис Попов Денис Попов Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Карлос Де Пена Карлос Де Пена Статті Тарас Котів Ліга Європи Динамо - Копенгаген Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
16
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук