Динамо – Копенгаген – відео гола

Ліга Європи — 23:13 2075
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Динамо – Копенгаген: Шабанов забиває з претензією на гравця матчу в ЛЄ
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Сент-Етьєн – Олександрія: нічия не без долі везіння з курйозним автоголом та збереження шансів на вихід з групиЛіга Європи — 23:07 2531
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Яремчук красивою "гарматою" забив у ворота ВольфсбургаЛіга Європи — 21:00 8093
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Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 19:43 6873
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛіга чемпіонів — 17:30 7990