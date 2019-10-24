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Динамо – Копенгаген – відео гола

22:05 4528 Читать на русском
Динамо – Копенгаген – відео гола

Динамо приймає Копенгаген у 3 турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Копенгаген на "Футбол 24".

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Грають лідери групи, які набрали по 4 очки в Лізі Європи і ще не програвали. Команда Михайличенка підходила до звітної зустрічі з тривалою сухою серією – 7 матчів у всіх турнірах (664 хвилини), 6 перемог (5 поспіль в УПЛ), одна нічия і різниця голів 14:0.

Вже на 2-й хвилині гості вийшли вперед. Сотірі ударом з льоту розстріляв ворота Бущана.

Відео гола Сотіріу:

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Динамо - Копенгаген Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген
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