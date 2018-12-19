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Соларі прокоментував чутки про можливе повернення Моурінью в Реал

09:15 776 Читать на русском
Соларі прокоментував чутки про можливе повернення Моурінью в Реал
Сантьяго Соларі / фото: ФК Реал Мадрид

Наставник Реала Сантьяго Соларі прокоментував чутки про повернення Жозе Моурінью в Реал. Нагадаємо, португалець вчора покинув МЮ.

Нагадаємо, вчора Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью, який пропрацював у клубі 2,5 року. Одразу в ЗМІ з'явились чутки про можливе повернення португальця в Реал.

Нинішній керманич мадридців Сантьяго Соларі на прес-конференції перед матчем 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу прокоментував таку інформацію.

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"Подібні чутки виникають практично щодня. Це вже як частина життя. Я відчуваю себе так само, як тоді, коли тільки приїхав сюди працювати тренером – і як до цього виступав за Реал в ролі гравця.

Я налаштований повністю віддаватися роботі щодня, це моє бачення футболу", – цитує Соларі Sky Sports.

Нагадаємо, півфінальний матч Клубного чемпіонату світу Касіма – Реал пройде сьогодні о 18:30. Переможець зіграє у фіналі проти Аль-Айна, який вчора вибив Рівер Плейт.

Клубний чемпіонат світуПівфінал

Касіма - Реал Мадрид: Середа 19 грудня 2018

Касіма
до матчу
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год
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36
хв
Реал Мадрид
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