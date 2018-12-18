Рівер Плейт – Аль-Айн – 2:2 (пен 4:5) – відео голів та огляд матчу Клубного чемпіонату світу

У першому півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу Аль-Айн в серії пенальті переміг Рівер Плейт. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Клубний чемпіонат світу 2018/2019, 1/2 фіналу

Рівер Плейт – Аль-Айн – 2:2 (пен 4:5)

Голи: Борре, 11, 16 – Берг, 3, Кайо, 51

Аль-Айн у серії пенальті переміг Рівер Плейт, ставши першим фіналістом Клубного чемпіонату світу

Чемпіон ОАЕ Аль-Айн доволі несподівано переміг володаря Кубка Лібертадорес Рівер Плейт. Основний час завершився з рахунком 2:2, при цьому команди забили 3 голи вже у стартові 16 хвилин гри.

В серії пенальті влучнішими виявились гравці Аль-Айна. У фіналі команда з ОАЕ зіграє проти переможця пари Реал – Касіма, які визначать другого фіналіста завтра. Рівер Плейт чекає свого суперника у матчі за 3 місце.