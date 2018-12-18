Реал хоче повернути Моурінью, – The Independent

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може знову очолити мадридський Реал.

Мадридський Реал роздумує над варіантом повернути на посаду головного тренера свого колишнього наставника Жозе Моурінью, повідомляє The Independent.

Португалець був офіційно звільнений з Манчестер Юнайтед після поразки в 17 турі АПЛ від Ліверпуля (1:3), "Червоні дияволи" наразі перебувають на 6 позиції з 26 очками.

Моурінью працював у Реалі з 2010 по 2013 роки і встиг виграти всі внутрішні трофеї. У сезоні 2011/2012 "королівський клуб" набрав 100 очок у Ла Лізі, встановивши рекорд.

У своєму третьому сезоні в мадриді "Особливий" пересварився з лідерами команди Касільясом, Рамосом та Марсело, а після завершення сезону покинув Сантьяго Бернабеу.

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