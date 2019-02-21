Соль зізнався, що міг перейти у Валенсію

Новоспечений форвард Динамо Фран Соль розповів, що міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

"Була можливість влітку перейти у Валенсію, але трансфер не відбувся.

Взимку мною цікавилося багато клубів, було 3 конкретні пропозиції. Я вибрав Динамо, тому що відчував зацікавленість в мені з боку президента і тренера.

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Знаю, що Динамо дуже титулований клуб, стежив за командою останні півроку. Тут грав один з моїх кумирів – Андрій Шевченко", – сказав Соль в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, іспанський форвард став гравцем Динамо в середині січня. Соль перебрався до Києва з Вілемма ІІ, де був одним із лідерів команди. Фран підписав з "біло-синіми" контракт на 5 років.

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