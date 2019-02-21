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"Кричав Бейлу: "Пас, малий!" Касільяс та Роналду сміялися з мене", – Соль пригадав період в Реалі

14:01 702 Читать на русском
"Кричав Бейлу: "Пас, малий!" Касільяс та Роналду сміялися з мене", – Соль пригадав період в Реалі
Фран Соль / соцмережі

Форвард Динамо Фран Соль розповів, як тренувався з першою командою Реала, коли туди перейшов Гарет Бейл.

"Я тренувався з першою командою Реала, коли туди якраз перейшов Гарет Бейл. Це був найдорожчий трансфер на той момент. Якщо хочеш отримати передачу, у нас прийнято кричати: "Пас, малий!". Коли граєш на полі, не думаєш про те, хто скільки коштує і у кого який статус.

Соль: Перед тим, як перейти в Динамо, я радився з Карвахалем, Моратою та Лукасом Васкесом

Одного разу Бейл був із м'ячем, і я крикнув йому: "Пас, малий!" Касільяс та Роналду сміялися з мене, казавши: "Як ти можеш таке кричати, він коштує 100 мільйонів євро". Я почав виправдовуватись: "Вибачте, хлопці, я не хотів, я всього лише хотів отримати пас", – сказав Соль програмі Бомбардир.

Одинадцять перлин київського Динамо

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