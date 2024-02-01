Соль відзначився голом у матчі проти Омонії. Іспанець відгукнувся на подачу зі штрафного. Точний удар Франа став переможним для АЕКа з Ларнаки (2:1).

Екс-форвард Динамо продовжує феєрію в Європі – його дубль допоміг втримати перемогу

Колишній форвард Динамо відсвяткував ефектним сальто. Цей гол став 13 для Соля в чемпіонаті Кіпру. Він наразі є найкращим бомбардиром.

Безус пропустив матч через перебір жовтих карток. Його Омонія посідає шосте місце, а АЕК йде в топ-3, відстаючи від лідера на три очки.

Соль виступав за Динамо з 2019-го по 2020-й. Далі були оренди, а влітку минулого року Фран покинув Київ вільним агентом.