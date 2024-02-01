Соль забив команді Безуса на Кіпрі та виконав сальто
14:53 - Читать на русском
Колишній форвард Динамо Фран Соль продовжує забивати у чемпіонаті Кіпру.
Соль відзначився голом у матчі проти Омонії. Іспанець відгукнувся на подачу зі штрафного. Точний удар Франа став переможним для АЕКа з Ларнаки (2:1).
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Колишній форвард Динамо відсвяткував ефектним сальто. Цей гол став 13 для Соля в чемпіонаті Кіпру. Він наразі є найкращим бомбардиром.
Безус пропустив матч через перебір жовтих карток. Його Омонія посідає шосте місце, а АЕК йде в топ-3, відстаючи від лідера на три очки.
Соль виступав за Динамо з 2019-го по 2020-й. Далі були оренди, а влітку минулого року Фран покинув Київ вільним агентом.
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