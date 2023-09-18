АЕК Ларнака перестріляв Отеллос у поєдинку 4-го туру чемпіонату Кіпру, а Фран Соль став одним з головних героїв.

Чемпіонат Кіпру 2023/24, 4-й тур

АЕК Ларнака – Отеллос – 3:2

Голи: Соль, 11, 45+5, Трічковскі, 38 – Гарсія Перес, 26, Санжаре, 59

Фран Соль вчергове вийшов у стартовому складі АЕКа та вже на 11 хвилині відкрив рахунок у зустрічі: іспанець отримав довгу передачу від захисника і першим дотиком пробив повз воротаря. Проте, Гарсія Перес допоміг Отеллосу відігратись, але ще до перерви АЕК забив двічі.

Екс-нападник Динамо розриває в Європі – за матч забив стільки ж, скільки за весь минулий сезон

Спочатку забив Трічковскі, який зреагував на невдалий відскок від захисника та з лету вколотив м'яч у сітку воріт. А Фран Соль прямо перед перервою оформив дубль, замкнувши навіс з кутового. Отеллос відповів голом Санжаре у другому таймі, але більшого досягнути не вдалось.

Таким чином, АЕК Ларнака набрав 7 очок і розташувався на 5 місці в першості. Фран Соль провів за кіпріотів 8 поєдинків, у яких відзначився 6 голами та 1 асистами.

Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ