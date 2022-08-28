Нападник Динамо Фран Соль, який на правах оренди виступає за представника Сегунди, допоміг своїй команді здобути три очки. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 3-й тур

Мірандес – Малага – 1:3

Голи: Рауль, 74 (п.) – Хіменес, 45+2, Кастро, 51, Соль, 76

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Форвард Малаги Фран Соль нарешті оформив перший гол за "анчоусів". 30-річний нападник вийшов у старті і на 76-й хвилині поставив крапку у матчі, забивши третій гол команди. Соль сам розпочав атаку по центру, обігрався з Гальяром, увірвався у штрафний майданчик праворуч і вже у падінні пробив у дальній кут.

До слова, Фран долучився і до першого гола – саме після його удару, який було заблоковано захисником, сфера відскочила до Хіменеса і той відкрив рахунок у матчі. На 85-й хвилині Фран був замінений, а команда довела поєдинок до логічного кінця. Ця перемога стала для Малаги дебютною в сезоні – після 3-х турів команда йде у турнірній таблиці Сегунди п'ятнадцятою.

Нагадаємо, контракт Соля з Динамо діє до 31 грудня 2023 року. Іспанець став гравцем киян взимку 2019 року, провів 23 матчі за "біло-синіх", відзначившись 4 голами та 2 асистами.

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