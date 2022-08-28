Нападающий Динамо Фран Соль, на правах аренды выступающий за представителя Сегунды, помог своей команде завоевать три очка. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 3-й тур

Мирандес – Малага – 1:3

Голы: Рауль, 74 (п.) – Хименес, 45+2, Кастро, 51, Соль, 76

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Форвард Малаги Фран Соль наконец-то оформил первый гол за "анчоусов". 30-летний нападающий вышел в старте и на 76-й минуте поставил точку в матче, забив третий гол команды. Соль сам начал атаку по центру, обыгрался с Гальяром, ворвался в штрафную справа и уже в падении пробил в дальний угол.

К слову, Фран принял участие в первом голе – именно после его удара, заблокированного защитником, сфера отскочила к Хименесу и тот открыл счет в матче. На 85-й минуте Фран был заменен, а команда довела поединок до логического конца. Эта победа стала для Малаги дебютной в сезоне – после 3-х туров команда идет в турнирной таблице Сегунды пятнадцатой.

Напомним, контракт Соля с Динамо действует до 31 декабря 2023 года. Испанец стал игроком киевлян зимой 2019 года, провел 23 матча за "бело-синих", отличившись 4 голами и 2 ассистами.

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