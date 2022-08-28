Центральний матч другого туру відбудеться у неділю, 28 серпня. У Львові зустрінуться Динамо та СК Дніпро-1, учасники єврокубків від України. Для обох команд цей поєдинок стане першим у рамках нового сезону Прем’єр-ліги.

Поточна форма

Кияни та дніпряни вимушено пропускали 1-й тур УПЛ. У вівторок та четвер ці команди проводили єврокубкові матчі-відповіді. Динамо гостювало у Лісабоні і намагалося створити чудо та пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів. Значно легшим завдання було у СК Дніпро-1,який перебував на порозі виходу у груповий етап Ліги Європи.

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Поразка "біло-синіх" 0:2 в номінально домашній грі з Бенфікою перетворювала виїзд у Португалію у формальність. Все так і трапилося – підопічні Мірчі Луческу програли і вдруге – цього разу 0:3. Якщо підсумовувати шість офіційних матчів, які кияни провели у цьому сезоні, то можна зробити висновок – вище голови Динамо не стрибнуло, проте подарувало нам приємні емоції успішними проходами Фенербахче та Штурма.

Розчарування Громова / фото СК Дніпро-1

Не скажеш цього про Дніпро-1. Дебют Олександр Кучера у ролі наставника команди видався провальним. У першій зустрічі дніпряни поступилися кіпрському АЕКу 1:2, та все ж зберігали цілком реальні шанси на вихід в наступний етап. Однак у Ларнаці українці з тріском поступилися господарям 0:3.

Історія протистоянь

У минулому сезоні команди провели між собою лише один поєдинок через дострокове завершення сезону. На НСК "Олімпійський" перемогу здобули кияни. Голи Віктора Циганкова та Дениса Гармаша визначили долю матчу – 2:0.

Інтриги недільному поєдинку надаватиме факт зустрічі Владислава Дубінчака та Микити Кравченка з колишньою командою. У минулому сезоні обидва були ключовими виконавцями СК Дніпро-1, а зараз намагаються довести Мірчі Луческу свою спроможність закріпитися у складі "біло-синіх". Окремої згадки вартує майбутня дуель Динамо проти Артема Довбика. Нещодавно преса активно сватала лідера дніпрян у столичний клуб. Цікаво, як проявить себе нападник у недільному протистоянні.

Гуцуляк проти Миколенка / фото ФК Динамо

Parimatch Ukraine пропонує коефіцієнт 1,36 на перемогу Динамо. Менш ймовірною є нічия – 5,10. У випадку виграшу гостей ваша ставка помножиться на 8,30.

Кадрова ситуація

Тренерський штаб дніпрян не може розраховувати на кількох футболістів через травми. Надовго через важку травму поза грою опинився аргентинець з італійським паспортом Еміліано Пуріта. У лазареті також перебувають Валерій Лучкевич та Сергій Горбунов. На передігровому тренуванні у четвер травмувався Володимир Адамюк. Після гри з АЕКом Олександр Кучер скаржився на те, що в основній обоймі працюють лише 15 футболістів. Плюс команда виснажується у постійних роз’їздах.

Матч-відповідь з Бенфікою пропускали динамівці Денис Попов та Віктор Циганков. Про складність ушкоджень провідних гравців киян вести мову доволі важко. Вихід когось із них на двобій зі СК Дніпро-1 у неділю не буде великою несподіванкою.

Трансляція

Битву на "Арені Львів" дивіться на setantasports.com. Стартовий свисток прозвучить о 17:00.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Дубінчак – Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Царенко, Буяльський – Ванат.

СК Дніпро-1: Юрчук – Танчик, Сваток, Логінов, Бусанелло – Сарапій, Бланко, Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко – Довбик.

Арбітри

Головний рефері – Андрій Коваленко (Полтава), асистенти: Віталій Сухін та Олександр Павлінов (обидва – Одеса), четвертий рефері – Максим Козиряцький (Запоріжжя), спостерігач арбітражу – Віктор Швецов (Одеса).