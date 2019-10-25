Соль зізнався, скільки заробляв до переходу в Динамо

Форвард Динамо Фран Соль пригадав, якою була його зарплатня під час виступів у Нідерландах.

"Чи штрафував нас Суркіс за безвиграшну серію? Ні! А повинен був? За що? Футбол складається з перемог і поразок. Неможливо завжди перемагати. Звичайно, шість поспіль невиграних матчів для такої команди, як Динамо, не роблять честі, це соромно. Я згоден і розумію обурення уболівальників. Але Реал Мадрид, бувало, програвав п'ять матчів поспіль. Це гра. Все може трапитись. На жаль, я не маю права розголошувати, які штрафи прописані у нас в контракті.

Фран Соль: Мрію про фінал Ліги Європи з Динамо, але кияни навіть не у топ-10 фаворитів на перемогу

Свого часу голландські журналісти відзначали, що у Віллемі II я заробляв 10 тисяч євро на місяць. Насправді, сума була меншою. Набагато меншою.

Чи правда, що у в Динамо моя зарплата зросла в десять разів? Вибачте, але я не хочу говорити на цю тему", – сказав Соль в інтерв’ю виданню "Футбольний клуб".

Нагадаємо, Фран Соль перейшов з Віллем II у Динамо на початку 2019 року за 3,25 млн євро. За цей час іспанець не зумів стати основним нападником команди, забив лише 2 голи (обидва – ще в сезоні 2018/19) і пропустив тривалий термін через травму плеча.

"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо