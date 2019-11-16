Соль похизувався своїм знанням української мови – відео наполегливих уроків іспанця

Нападник Динамо Фран Соль намагається якомога краще адаптуватися до України, приділяючи особливу увагу вивченню мови.

Відео сумлінної роботи іспанського форварда з репетитором опублікував FootballHub.

Соболь пояснив, чому гравці збірної України спілкуються між собою російською мовою

Соль практично без акценту відповідав на запитання вчителя і показав, що блискуче володіє базовими словами для спілкування з українцями. Подібна увага Франа до нашої мови викликає лише захоплення, і залишається сподіватись, що інші легіонери українського чемпіонату візьмуть приклад з гравця Динамо.

"Зробимо все можливе для збереження плямистих сов", – ультрас Динамо про расистський скандал на матчі з Шахтарем

Нагадаємо, що Соль перейшов до київського клубу з нідерландського Віллем ІІ у січні цього року, уклавши контракт на 5 сезонів.