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Соль похизувався своїм знанням української мови – відео наполегливих уроків іспанця

06:00 7 Читать на русском
Соль похизувався своїм знанням української мови – відео наполегливих уроків іспанця
Фран Соль / Фото офіційного сайту Динамо

Нападник Динамо Фран Соль намагається якомога краще адаптуватися до України, приділяючи особливу увагу вивченню мови.

Відео сумлінної роботи іспанського форварда з репетитором опублікував FootballHub.

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Соль практично без акценту відповідав на запитання вчителя і показав, що блискуче володіє базовими словами для спілкування з українцями. Подібна увага Франа до нашої мови викликає лише захоплення, і залишається сподіватись, що інші легіонери українського чемпіонату візьмуть приклад з гравця Динамо.

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Нагадаємо, що Соль перейшов до київського клубу з нідерландського Віллем ІІ у січні цього року, уклавши контракт на 5 сезонів.

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