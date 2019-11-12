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Соболь пояснив, чому гравці збірної України спілкуються між собою російською мовою

07:30 2351 Читать на русском
Соболь пояснив, чому гравці збірної України спілкуються між собою російською мовою
Едуард Соболь / Фото УАФ

Захисник збірної України Едуард Соболь розповів про особливості комунікації в національній команді.

"Шевченко спілкується з командою російською. В команді є хлопці, для яких основна мова – українська. Але навіть вони переходять на російську. Так зручніше. Втім, для Андрія Миколайовича цей момент – непринциповий.

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І що в цьому поганого? Ми – вільні громадяни своєї країни. Кожен з нас має право на будь-яку позицію. Кожен в тій чи іншій мірі цікавиться політикою. Хоча особисто мені хотілося б, щоб вона була якомога далі від спорту", – пояснив Соболь в інтерв'ю Советскому спорту.

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Нагадаємо, 24-річний захисник є вихованцем запорізького Металурга, у поточному сезоні він виступає за Брюгге на правах оренди з Шахтаря.

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Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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