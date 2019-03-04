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Саленко: Не виключаю, що Динамо зіграє з Челсі без нападника

17:37 651 Читать на русском
Саленко: Не виключаю, що Динамо зіграє з Челсі без нападника
Олег Саленко / Соцмережі

Екс-форвард Динамо Олег Саленко прокоментував відсутність Франа Соля та Артема Бєсєдіна у матчах з Челсі.

 

"На мій погляд, це чудовий шанс для Назарія Русина. Хоча, важко сказати, яку тактику на виїзний матч з Челсі обере Олександр Хацкевич. Я не виключаю і такого варіанту, при якому Динамо може зіграти без чистого нападника, наситивши середину поля, а роль форварда періодично буде виконувати хтось із центральних або флангових півзахисників.

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Але знову ж таки, Русин може стати хорошим наконечником. Він не перший рік в структурі Динамо, знає всі вимоги, у нього непогано виходить знаходити м'яч в штрафний.

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Він відмінно підходить для чемпіонату України, в якому динамівці в основному розкривають оборону суперника. А ось в єврокубкових матчах потрібно діяти більш різнобічно. Втім, я вірю, що у Назарія все повинно вийти", – цитує Саленка "Команда №1"

Теги
Динамо Динамо Челсі - Динамо Ліга Європи Фран Соль Фран Соль Олег Саленко Назарій Русин Назарій Русин
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