Нападник Тенеріфе Фран Соль, права на якого належать київському Динамо, допоміг своїй команді перемогти Жирону в матчі 19-го туру Сегунди.

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 19-й тур

Тенеріфе – Жирона – 2:0

Голи: Вілсон, 7, Соль, 34

Вилучення: Хіменес, 75 – Бустос, 74

Тенеріфе активно розпочав гру і Фран Соль мав нагоду вивести команду вперед вже на перших хвилинах. Натиск господарів дав результат на 7-й хвилині, коли Вілсон головою переправив у ворота передачу Муньйоса. А ближче до перерви відзначився Фран Соль, який замкнув простріл з флангу. Другий тайм запам'ятався обопільним вилученням Хіменеса та Бустоса, і Тенеріфе довів матч до перемоги.

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Завдяки цій перемозі Тенеріфе набрав 20 очок та піднявся на 16 місце, а Жирона з 28 пунктами залишилась восьмою.

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